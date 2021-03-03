Губернатор Петербурга вручил Олегу Басилашвили государственную награду

Губернатор Петербурга вручил Олегу Басилашвили государственную награду
Народный артист СССР Олег Басилашвили. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Губернатор Александр Беглов по поручению президента России вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени народному артисту СССР Олегу Басилашвили.

Также актеру объявлена Благодарность президента РФ. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Олег Басилашвили – Почетный гражданин Петербурга, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, общественный деятель, с 1959 года служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители Большого драматического театра имени Георгия Товтоногова рассказали подробности о состоянии госпитализированных с коронавирусом народных артистов Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих.

Александр Беглов государственная награда олег басилашвили


 

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