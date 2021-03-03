Губернатор Петербурга вручил Олегу Басилашвили государственную награду

Губернатор Александр Беглов по поручению президента России вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени народному артисту СССР Олегу Басилашвили.

Также актеру объявлена Благодарность президента РФ. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Олег Басилашвили – Почетный гражданин Петербурга, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, общественный деятель, с 1959 года служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители Большого драматического театра имени Георгия Товтоногова рассказали подробности о состоянии госпитализированных с коронавирусом народных артистов Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих.