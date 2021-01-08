В БДТ рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Басилашвили

В БДТ рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Басилашвили
Басилашвили является почетным гражданином Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.

Представители Большого драматического театра имени Георгия Товтоногова рассказали подробности о состоянии госпитализированных с коронавирусом народных артистов Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих.

Оба артиста находятся в стабильном состоянии. Басилашвили могут выписать уже в ближайшее время.

Напомним, в понедельник, 4 января, стало известно об экстренной госпитализации известного российского и советского актера Олега Басилашвили. 86-летнего артиста поместили в одно из медицинских учреждений Северной столицы после заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по результатам последней компьютерной томографии, степень поражения легких 86-летней Алисы Бруновны уменьшается. Врачи оценивают состояние народной артистки СССР как стабильное — её по-прежнему обеспечивают кислородной поддержкой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алиса фрейндлих коронавирус олег басилашвили


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые рассказали о симптомах затяжной формы коронавируса
В Норильске сошла лавина. Под снегом оказались пять человек
В Ленобласти в субботу ожидаются снег и гололедица
В БДТ рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Басилашвили
Вакцину от коронавируса получили более 10 тысяч петербуржцев
Число госпитализированных с коронавирусом петербуржцев выросло на 10% за неделю
Что известно о крушении легкомоторного самолета в Ленобласти
По факту ДТП с перевернутым каршерингом на Шаврова проводится проверка