В БДТ рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Басилашвили

Представители Большого драматического театра имени Георгия Товтоногова рассказали подробности о состоянии госпитализированных с коронавирусом народных артистов Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих.

Оба артиста находятся в стабильном состоянии. Басилашвили могут выписать уже в ближайшее время.

Напомним, в понедельник, 4 января, стало известно об экстренной госпитализации известного российского и советского актера Олега Басилашвили. 86-летнего артиста поместили в одно из медицинских учреждений Северной столицы после заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по результатам последней компьютерной томографии, степень поражения легких 86-летней Алисы Бруновны уменьшается. Врачи оценивают состояние народной артистки СССР как стабильное — её по-прежнему обеспечивают кислородной поддержкой.