Врачи отмечают улучшение в состоянии Алисы Фрейндлих, госпитализированной с коронавирусом в Петербурге

В пятницу, 8 января, специалисты Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) рассказали о текущем состоянии актрисы Алисы Фрейндлих, которая находится в медучреждении с коронавирусом.

По результатам последней компьютерной томографии, степень поражения легких 86-летней Алисы Бруновны уменьшается. Врачи оценивают состояние народной артистки СССР как стабильное — её по-прежнему обеспечивают кислородной поддержкой, пишет Piter.TV. О состоянии дочери и внучки Фрейндлих, которые также госпитализированы с коронавирусной инфекцией, информации пока нет.

Напомним, что Фрейндлих попала в больницу еще до Нового года, 25 декабря. Её поместили в реанимационное отделение, где актриса и находится по сей день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в больнице оказался и 86-летний актер Василий Лановой, у которого также диагностировали коронавирус.