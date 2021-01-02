Лановой пробудет в больнице несколько дней: у него поражены 5% легких

Актера госпитализировали после заражения коронавирусом.

Народный артист СССР Василий Лановой все еще находится в больнице, но скоро его выпишут. Об этом рассказала представитель актера Антонина Журавлева в разговоре с РИА Новости.

Артист заразился коронавирусом и из-за этого у него поражены 5% легких. Он пробудет в медучреждении несколько дней, а затем вернется домой. Лановой чувствует себя нормально. Супруга актера Ирина Петрова находится с ним, у нее коронавируса не обнаружили. Напоминаем, что Лановой является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев умер от коронавируса. О смерти актера сообщила его дочь Ирина Коренева. Она рассказала «Интерфаксу», что незадолго до смерти заболевший коронавирусом Коренев попал в «красную зону».