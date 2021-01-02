Звезда фильма «Человек-амфибия» Владимир Коренев умер от коронавируса

В России скончался народный артист Владимир Коренев, исполнивший главную роль в советском фильме «Человек-амфибия». Ему было 80 лет.

О смерти актера сообщила его дочь Ирина Коренева. Она рассказала «Интерфаксу», что незадолго до смерти заболевший коронавирусом Коренев попал в «красную зону». Причиной его смерти стали осложнения ковида.

Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. Получил образование в ГИТИСе. Он учился на последнем курсе, когда ему дали возможность сыграть Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия» режиссера Владимира Чеботарева. Именно благодаря этой роли он получил известность по всей стране. Также Коренев появлялся в фильмах «Много шума из ничего», «Свет далекой звезды», «Освобождение» и «Победитель».

Актер отдал почти 60 лет своей жизни работе в труппе Московского драматического театра имени Станиславского. Несколько лет он был преподавателем на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.