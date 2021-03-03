На Октябрьской набережной произошло массовое ДТП, на месте скорая помощь

На Октябрьской набережной в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить сразу пять машин.
Авария случилась в среду, 3 марта. Участниками дорожного инцидента стали три легковушки, одна «Газель» и один контейнеровоз.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, с места происшествия госпитализировали одного пострадавшего, это мужчина.
Другие подробности уточняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус протаранил маршрутку на Выборгском шоссе, есть пострадавшие. Удар пришелся с такой силой, что у маршрутки выбило стекло.