Автобус протаранил маршрутку на Выборгском шоссе, есть пострадавшие

От удара у машины разбилось окно. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

От удара у машины разбилось окно. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса. По словам очевидцев, виновником столкновения оказался последний.

Авария случилась в среду, 3 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Транспортные средства столкнулись на правой полосе движения. Удар пришелся с такой силой, что у маршрутки выбило стекло. К пострадавшим оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. На месте также работали сотрудники ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перевернутый автомобиль собрал крупную пробку на Лиговском.