Перевернутый автомобиль собрал крупную пробку на Лиговском

Перевернутый автомобиль собрал крупную пробку на Лиговском
Машина перевернулась. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

У пересечения Рязанского переулка с Лиговским проспектом произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один из них оказался на боку.

Авария случилась в среду, 3 марта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить Chevrolet и Kia, последней сильно не повезло. Машина перевернулась от удара на правый бок. Двигающимся по проспекту автомобилистам приходится объезжать аварию по тротуару.

Случившееся привело к крупной пробке на Лиговском. К месту аварии прибыла скорая помощь и спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на углу Наличной и Нахимова троллейбус спровоцировал трамвайную пробку.

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