На углу Наличной и Нахимова троллейбус спровоцировал трамвайную пробку

В среду, 3 марта, на пересечении Наличной и Нахимова в Василеостровском районе у одиннадцатого троллейбуса произошел сбой.
Троллейбус остановился посреди дороги и заблокировала проезд трамваям. Об этом сообщается в telegram-канале «Мегаполис».
«На пересечении Наличной и Нахимова у одиннадцатого троллейбуса что-то пошло не так и это что-то остановило все трамваи», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
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