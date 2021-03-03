На углу Наличной и Нахимова троллейбус спровоцировал трамвайную пробку

На углу Наличной и Нахимова троллейбус спровоцировал трамвайную пробку
Место происшествия. Фото: t.me / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

В среду, 3 марта, на пересечении Наличной и Нахимова в Василеостровском районе у одиннадцатого троллейбуса произошел сбой.

Троллейбус остановился посреди дороги и заблокировала проезд трамваям. Об этом сообщается в telegram-канале «Мегаполис».

«На пересечении Наличной и Нахимова у одиннадцатого троллейбуса что-то пошло не так и это что-то остановило все трамваи», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Кольцевой автодороге на юге Петербурга произошла автомобильная авария с участием пяти машин. Петербуржцы обвиняют во всем неудобную систему съездов.

Василеостровский район пробка троллейбус


 

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