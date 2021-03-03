Среди ночи обвалилась часть крыши здания академии имени Можайского

В Петербурге обвалилась часть крыши здания Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. Информация о пострадавших выясняется.

Об инциденте стало известно в ночь на четверг, 4 марта. Фотографии с места обрушения опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что отдельные куски здания обвалились с крыши на тротуар. В районе обрушения образовалась внушительная дыра.

Информации о пострадавших во время обвала нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с фасадов двух домов в центре Петербурга рухнули куски штукатурки.