С фасадов двух домов в центре Петербурга рухнули куски штукатурки

С фасадов упали куски штукатурки. Фото: группа "Центральный район за комфортную среду обитания" "ВКонтакте"

С фасадов упали куски штукатурки. Фото: группа "Центральный район за комфортную среду обитания" "ВКонтакте"

В Центральном районе Петербурга с фасадов двух домов рухнула штукатурка. Обошлось без пострадавших.

Фрагменты лепнины рухнули в субботу, 2 января, с дома №24 на Кирочной улице и с дома № 106 на Лиговском проспекте. Кадрами с места происшествия поделились в группе Центральный район за комфортную среду обитания» соцсети «ВКонтакте».

Местные жители предположили, что лепнина могла отвалиться из-за поздних ремонтов фасадов, которые часто завершают уже зимой в плохую погоду. Следы происшествия быстро убрали рабочие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ленина с фасада дома рухнула штукатурка.