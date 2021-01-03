С фасадов двух домов в центре Петербурга рухнули куски штукатурки

С фасадов двух домов в центре Петербурга рухнули куски штукатурки
С фасадов упали куски штукатурки. Фото: группа "Центральный район за комфортную среду обитания" "ВКонтакте"

В Центральном районе Петербурга с фасадов двух домов рухнула штукатурка. Обошлось без пострадавших.

Фрагменты лепнины рухнули в субботу, 2 января, с дома №24 на Кирочной улице и с дома № 106 на Лиговском проспекте. Кадрами с места происшествия поделились в группе Центральный район за комфортную среду обитания» соцсети «ВКонтакте».

Рабочие убрали куски лепнины. Фото: группа «Центральный район за комфортную среду обитания» «ВКонтакте»

Местные жители предположили, что лепнина могла отвалиться из-за поздних ремонтов фасадов, которые часто завершают уже зимой в плохую погоду. Следы происшествия быстро убрали рабочие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ленина с фасада дома рухнула штукатурка.

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