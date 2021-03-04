Овечкин стал первой звездой матча «Бостон» — «Вашингтон»

Овечкин стал первой звездой матча «Бостон» — «Вашингтон»
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз».

Матч прошел в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» без зрителей и закончился победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.

Первой звездой матча был признан капитан «столичных» Александр Овечкин. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Второй и третьей звездой стали вратари игравших команд: Туука Раск и Витек Ванечек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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