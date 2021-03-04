В квартире на Руставели обнаружен труп пенсионерки

В квартире на Руставели обнаружен труп пенсионерки
Для констатации смерти прибыл наряд скорой помощи. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе обнаружен труп женщины 1960 года рождения.

В полицию обратился мужчина и сообщил от том, что в квартире дома по улице Руставели обнаружил труп своей матери, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

Для констатации смерти прибыла скорая. Медики обнаружили, что на шеи пожилой женщины имеются признаки асфиксии и лоскут ткани.

По подозрению в убийстве задержаны двое неработающих мужчин 1982 года и 1960 года рождения.

С места происшествия изъяты отпечатки пальцев, лоскут ткани, одежда, биоматериалы, следы обуви. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленинградской области после пожара на даче обнаружили два обгоревших трупа. Один из погибших – мужчина, определить пол других останков оказалось невозможно.

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