В квартире на Руставели обнаружен труп пенсионерки

В Калининском районе обнаружен труп женщины 1960 года рождения.

В полицию обратился мужчина и сообщил от том, что в квартире дома по улице Руставели обнаружил труп своей матери, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

Для констатации смерти прибыла скорая. Медики обнаружили, что на шеи пожилой женщины имеются признаки асфиксии и лоскут ткани.

По подозрению в убийстве задержаны двое неработающих мужчин 1982 года и 1960 года рождения.

С места происшествия изъяты отпечатки пальцев, лоскут ткани, одежда, биоматериалы, следы обуви. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленинградской области после пожара на даче обнаружили два обгоревших трупа. Один из погибших – мужчина, определить пол других останков оказалось невозможно.