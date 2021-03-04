В диагностическом центре Петербурга обратились в полицию из-за интимной связи несовершеннолетних

В полицию в Калининскому районе обратились из диагностического центра и сообщили о том, что к ним обратилась девочка 2006 года рождения, которая ведёт половую жизнь с 14 лет.
Мать девочки пояснила, что ее дочь вступила в половую связь с 14-летним подростком по месту жительства с подростком по обоюдному согласию, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и региону.
Известно, что семья девочки неполная, на учёте не состоит.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стачек 18-летний экс-грабитель совращал несовершеннолетнюю. О происходящем мать подростка узнала из переписки в социальной сети.