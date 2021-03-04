В Кировском районе мужчина совершил развратные действия в отношении ученицы прямо у школы

В Кировском районе мужчина совершил развратные действия в отношении ученицы прямо у школы
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Кировском районе Петербурга в отношении подростка мужчина совершил развратные действия. В обстоятельствах разбирается полиция.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в правоохранительные органы обратился социальный педагог школы на проспекте Стачек и сообщил о том, что 3 марта около 10:50 возле учебного заведения к 14-летней школьнице подошёл неизвестный мужчина и совершил в отношении неё развратные действия.

На место происшествия выехал наряд полиции. На вид подозреваемому 40 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бастыркин взял под личный контроль уголовное дело, возбужденное после группового изнасилования несовершеннолетней петербурженки.

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