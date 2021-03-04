В Кремле разъяснили высказывание Путина о хорьковых целях

Высказывание Путина относилось к людям, провоцирующим несовершеннолетних на участие в противозаконных протестных акциях, а также к тем, кто развивает "суицидальные наклонности" у подростков с помощью соцсетей. Фото: сайт Президента России

Высказывание Путина относилось к людям, провоцирующим несовершеннолетних на участие в противозаконных протестных акциях, а также к тем, кто развивает "суицидальные наклонности" у подростков с помощью соцсетей. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин в среду, 3 марта, во время выступления на заседании коллегии МВД назвал эгоистичными и хорьковыми цели людей, призывающих детей к участию в незаконных протестных акциях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков разъяснил его высказывание.

По словам представителя Кремля, выражение «хорьковые» относилось к гражданам, призывающим несовершеннолетних выходить на улицы, несмотря на законодательные запреты, и участвовать в несогласованных акциях. Кроме того, подчеркнул Песков, это относится к людям, провоцирующим развитие «различных суицидальных наклонностей» у подростков в социальных сетях.

Напомним, что во время заседания Путин также отметил необходимость защиты сотрудников правоохранительных органов и членов их семей от угроз — не только внешних, но и на просторах сети.

Ранee gazeta.spb.ru сообщала, что на том же заседании российский лидер призвал сотрудников МВД беспощадно бороться с пьянством за рулем.