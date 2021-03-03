Путин призвал беспощадно бороться с пьянством за рулем

В среду, 3 марта, состоялась коллегия Министерства внутренних дел под председательством президента России Владимира Путина.

Глава государства обратился к сотрудникам правоохранительных органов с призывом беспощадно бороться с нетрезвыми автомобилистами, передает РИА Новости. Путин подчеркнул, что полицейские и впредь должны делать все зависящее от них для сокращения числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествия.

Усилия стражей порядка, отмечает президент, должны быть направлены на обеспечение безопасности пешеходов и борьбу не только с пьянством за рулем, но и со злостными нарушителями скоростного режима. В ходе заседания Путин также добавил, что россияне ждут большей эффективности от всей уровней власти, включая силовиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин поздравил с 90-летием первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.