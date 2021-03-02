Путин и Мишустин поздравили Горбачёва с 90-летним юбилеем

Российский лидер Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. К поздравлениям также присоединился и вице-премьер Михаил Мишустин.

В тексте поздравительной телеграммы, которая опубликована на сайте Кремля, говорится, что Михаил Горбачев принадлежит к «плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории».

Путин пожелал ему здоровья и всего самого доброго.

Президент России также отметил, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Горбачёву сегодня принимать активное участие в общественной жизни.

2 марта исполняется 90 лет первому и последнему президенту Советского Союза, «отцу» перестройки Михаилу Горбачеву.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаил Горбачев рассказал, какую ошибку допустил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе протестов в стране. Горбачев вспомнил, как сам нуждался в поддержке, но обратился за ней слишком поздно. При этом он уточнил, что никого и ни в чем не винит.