Горбачев объяснил, в чем ошибка Лукашенко

Экс-президент СССР считает, что главе Белоруссии нужно было в первую очередь обращаться за поддержкой к рабочим.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев рассказал, какую ошибку допустил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе протестов в стране. Об этом пишет «Комсомольская правда». Он отметил, что политику нужно было сразу просить поддержки у рабочих. Горбачев вспомнил, как сам нуждался в поддержке, но обратился за ней слишком поздно. При этом он уточнил, что никого и ни в чем не винит.

Горбачев считает, что в происходящем в Белоруссии могут быть замешаны иностранцы. Он также объяснил, почему ушел в свое время с президентского поста: политику не хотелось раскола внутри СССР и войны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко наградил медалями большую группу силовиков ведомств.