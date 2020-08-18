Лукашенко наградил медалями большую группу силовиков ведомств

Глава Белоруссии Александр Лукашенко наградил большую группу представителей силовых ведомств.

Об этом стало известно во вторник, 18 августа. Силовики получили медали «За безупречную службу» трех степеней. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Александра Лукашенко. Он рассказал, предлагал пересчитать голоса на президентских выборах. В последующем соратница Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о таком предложении.