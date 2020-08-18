Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что предлагал пересчитать голоса на президентских выборах.

По его словам, оппозиция от такого предложения отказалась и настаивала на новых выборах, к чему он отнесся скептически. Также глава государства выразил уверенность, что после этого никто не будет освобождать бывшего кандидата Виктора Бабарико, поскольку «тот будет уже мешать».

Как сообщили РИА Новости, в последующем соратница Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о предложении пересчитать голоса.

Напомним, Тихановская на выборах была главным соперником Лукашенко. При этом, согласно итоговым данным ЦИК, за действующего президента проголосовали 80,1% избирателей, тогда как за Тихановскую отдали голоса 10,1%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете и провел переговоры с рабочими.

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