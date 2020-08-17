Лукашенко прилетел на МЗКТ на вертолете и провел переговоры с рабочими

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спустя неделю неутихающих протестов принял решение встретиться с представителями рабочего класса и провести переговоры.

На вертолете вместе со своим младшим сыном Николаем и охраной Лукашенко 17 августа отправился на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), одно из множества крупных предприятий, на которых проходят забастовки в пользу перевыборов и освобождения задержанных во время митингов.

Встреча сотрудников МЗКТ с президентом была эмоциональной: в самый напряженный момент заводчане скандировали «Уходи!», игнорируя высказывания главы республики о необходимости прекратить забастовки и вернуться к работе. На вопрос о перевыборах Александр Григорьевич четко ответил: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Похоже, убедить рабочих ему не удалось: сотрудники завода освистали президента и остались стоять на своем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Белоруссии в полном составе сложило полномочия.