Стройку первого в России частного космодрома заморозили

Компания «Космокурс» приостановила создание частного космодрома в Нижегородской области и многоразового суборбитального комплекса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Павла Пушкина, работы по созданию космодрома и комплекса приостановили и отодвинули на второй план. «Активные дальнейшие действия не проводятся», — заявил Пушкин.

По его словам, компания не может продвигаться из-за отсутствия согласования космодрома. Он отметил, что дальнейшее продвижение будет обсуждаться только при наличии всех разрешений.

«Надо понимать, имеем мы якорное место или не имеем. Если не имеем, надо, значит, искать другое место», — добавил гендиректор «Космокурса».

Сейчас компания направит все усилия на создание сверхлегкой ракеты. Но технологии, разработанные для проекта суборбитального комплекса, не пойдут в «корзину».

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