Космический корабль Starship Илона Маска взорвался после посадки

Прототип космического корабля Starship SN10, разработанного американской компанией SpaceX, взорвался через несколько минут после первой за все время испытаний успешной посадки.
Трансляция велась на YouTube-канале NASA.
Взрыв произошел примерно через восемь минут после посадки. Причиной взрыва называют «избыток ракетного топлива».
«Starship SN10 приземлился целым и невредимым», – прокомментировал Илон Маск на своей странице в Twitter взрыв Starship после посадки. Он также отметил, что однажды «полеты Starship станут обычным явлением».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Илон Маск заявил, что его компания работает на увеличением скорости спутникового интернета. Миллиардер написал в своем Twitter, что в скором времени скорость спутникового интернета от Starlink вырастет до 300 Мбит/с.