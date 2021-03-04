Космический корабль Starship Илона Маска взорвался после посадки

Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался через несколько минут после посадки. Фото: YouTube-канал NASA.

Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался через несколько минут после посадки. Фото: YouTube-канал NASA.

Прототип космического корабля Starship SN10, разработанного американской компанией SpaceX, взорвался через несколько минут после первой за все время испытаний успешной посадки.

Трансляция велась на YouTube-канале NASA.

Взрыв произошел примерно через восемь минут после посадки. Причиной взрыва называют «избыток ракетного топлива».

«Starship SN10 приземлился целым и невредимым», – прокомментировал Илон Маск на своей странице в Twitter взрыв Starship после посадки. Он также отметил, что однажды «полеты Starship станут обычным явлением».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Илон Маск заявил, что его компания работает на увеличением скорости спутникового интернета. Миллиардер написал в своем Twitter, что в скором времени скорость спутникового интернета от Starlink вырастет до 300 Мбит/с.