Илон Маск пообещал сделать спутниковый интернет от Starlink вдвое быстрее

Американский инженер и генеральный директор космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что его компания работает на увеличением скорости спутникового интернета.

Миллиардер написал в своем Twitter, что в скором времени скорость спутникового интернета от Starlink вырастет до 300 Мбит/с. Стоит отметить, что сейчас показатель составляет от 77 до 130 Мбит/с, а задержка уменьшится до уровня 20 мс. Всех этих показателей компания намерена достичь уже в этом году.

В следующем твите Маск отметил, что сеть Starlink станет доступна для большинства жителей планеты к концу этого года, а полное покрытие Земли спутниковым интернетом SpaceX планируется в 2022 году. Предприниматель добавил, что Starlink в первую очередь направлен на потребителей из малонаселенных районов, куда не проводят интернет из-за дорогой стоимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Илон Маск провел исследование иммунитета к COVID на сотрудниках SpaceX.