Илон Маск провел исследование иммунитета к COVID на сотрудниках SpaceX

На протяжении двух-трех месяцев Макс и руководители медицинского подразделения компании приводили свои исследования. Фото: скриншот Instagram

На протяжении двух-трех месяцев Макс и руководители медицинского подразделения компании приводили свои исследования. Фото: скриншот Instagram

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск совместно с медиками проверил более 4 тыс. добровольцев-сотрудников компании на наличие иммунитета к COVID-19.

В исследовании иммунитета к новой болезни приняли участие более 4,3 тыс. сотрудников компании. Они сдавали анализ крови на антитела к коронавирусу.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, исследователи пришли к выводу, что после определенного порога антител, организм может обеспечивать длительную защиту от нового заражения. Но чем легче человек перенес инфекцию первый раз, тем выше у него шанс заразиться повторно.

Напомним, 20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. «Ковивак» разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск пригласил Владимира Путина на разговор. Он предложил российскому лидеру присоединиться к разговору в приложении Clubhouse.