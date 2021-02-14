Илон Маск пригласил Владимира Путина на разговор

Илон Маск пригласил Владимира Путина на разговор
Илон Маск отметил официальный аккаунт президента России. Фото: скриншот Instagram

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор.

Свое предложение он написал в Twitter-аккаунте, отметив официальный аккаунт Кремля. Маск предложил российскому лидеру присоединиться к нему для разговора в приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций.

«Было бы большой честью поговорить с вами», — написал по-русски предприниматель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск приступит к испытанию чипов на людях уже в этом году. По мнению Маска, это поможет людям с болезнью Паркинсона или Альцгеймера.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин илон маск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владимир Путин пообещал, что Россия не бросит Донбасс
Муцениеце пришла на съемки детского «Голоса» в платье с глубоким ...
Илон Маск пригласил Владимира Путина на разговор
Врач рассказала об опасности «тихого» инфаркта
Каршеринг сбил двух пешеходов и протаранил контейнер с гуманитарной помощью ...
В полыхающем частном доме в Парголово находился мужчина
В Пулково 14 февраля задержали три рейса
Дочь Гузеевой удалилась из соцсетей из-за критики