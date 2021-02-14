Илон Маск пригласил Владимира Путина на разговор

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на разговор.

Свое предложение он написал в Twitter-аккаунте, отметив официальный аккаунт Кремля. Маск предложил российскому лидеру присоединиться к нему для разговора в приложении Clubhouse, созданном для голосового общения и онлайн-конференций.

«Было бы большой честью поговорить с вами», — написал по-русски предприниматель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск приступит к испытанию чипов на людях уже в этом году. По мнению Маска, это поможет людям с болезнью Паркинсона или Альцгеймера.