Илон Маск приступит к испытанию чипов на людях уже в этом году

Американский предприниматель и инженер Илон Маск сообщил, что его компания Neuralink готовится проводить испытания нейроинтерфейса на людях. Они начнутся до конца этого года.

Проект Neuralink заключается в создании нейронной связи между компьютером и мозгом человека, чтобы люди могли использовать все возможности программного обеспечения.

Один из подписчиков в Twitter написал Маску о готовности стать добровольцем в исследованиях чипов. Пользователь рассказал, что 20 лет назад попал в автомобильную аварию и с тех пор его тело парализовано от плеч и ниже. Он попросил связаться с ним, чтобы он смог принять участие в исследовании возможностей Neuralink.

В ответ на это Маск написал, что сейчас Neuralink работает над обеспечением полной безопасности имплантов и их соответствием американскому законодательству.

«Если все пойдет хорошо, то мы начнем испытания на людях уже в этом году», — сообщил миллиардер.

Предполагается, что с помощью устройства, которое будет находиться за ухом человека, парализованные смогут общаться с внешним миром, набирая текст на компьютере. По мнению Маска, это поможет людям с болезнью Паркинсона или Альцгеймера.

Компания уже успешно провела испытания на животных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Илон Маск выразил свое восхищение советским конструктором Королевым.