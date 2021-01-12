Илон Маск выразил свое восхищение советским конструктором Королевым

Предприниматель, характеризуя конструктора, продемонстрировал знания русского языка.

Глава SpaceX Илон Маск рассказал, какого он мнения о советском конструкторе и основоположнике космонавтике Сергее Королеве. Своим восхищением он поделился в Twitter-аккаунте.

Предприниматель заявил, что Королев «великолепен». Он написал об этом твит, комментируя запись «Роскосмоса» о 114-летии со дня рождения ученого. Чтобы охарактеризовать конструктора, Маск даже продемонстрировал знания русского языка.

Напоминаем, что Королева считают отцом отечественной ракетно-космической техники. Маск, в свою очередь, планирует колонизировать Марс. Для этого предприниматель готов расстаться со своим многомиллиардным состоянием. Маск не против стать бездомным, чтобы добиться желаемого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пушков прокомментировал намерения Маска колонизировать Марс. Илон Маск рассказал, когда человек сделает первый шаг на поверхности Марса. Он считает, что это может произойти через шесть лет.