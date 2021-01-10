Пушков прокомментировал намерения Маска колонизировать Марс

Пушков прокомментировал намерения Маска колонизировать Марс
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы американского бизнесмена, основателя компании SpaceX Илона Маска колонизировать Марс.

«Показатель серьезности намерений Маска колонизировать Марс может быть только один: если он лично отправится туда с первой экспедицией», — написал сенатор в Twitter.

Он отметил, что остальное «лишь слова, пиар и бизнес».

Ранее Илон Маск рассказал, когда человек сделает первый шаг на поверхности Марса. Он считает, что это может произойти через шесть лет – по крайней мере, его компания готова приложить для этого все усилия. Об этом бизнесмен заявил на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за один день лишился части состояния в 16,5 миллиардов долларов из-за ситуации на рынке акций. Информации о резком уменьшении состояния изобретателя появилась на сайте рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time.

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