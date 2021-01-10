Пушков прокомментировал намерения Маска колонизировать Марс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы американского бизнесмена, основателя компании SpaceX Илона Маска колонизировать Марс.
«Показатель серьезности намерений Маска колонизировать Марс может быть только один: если он лично отправится туда с первой экспедицией», — написал сенатор в Twitter.
Он отметил, что остальное «лишь слова, пиар и бизнес».
Ранее Илон Маск рассказал, когда человек сделает первый шаг на поверхности Марса. Он считает, что это может произойти через шесть лет – по крайней мере, его компания готова приложить для этого все усилия. Об этом бизнесмен заявил на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за один день лишился части состояния в 16,5 миллиардов долларов из-за ситуации на рынке акций. Информации о резком уменьшении состояния изобретателя появилась на сайте рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time.