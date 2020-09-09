Илон Маск за сутки потерял 16,5 миллиардов долларов

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск за один день лишился части состояния в 16,5 миллиардов долларов из-за ситуации на рынке акций.

Информации о резком уменьшении состояния изобретателя появилась на сайте рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time. Существенная потеря средств связана со значительным снижением стоимости акций Tesla. Все дело в том, что компания по неизвестным причинам не сумела попасть в индекс S&P 500. Из-за случившегося Маск опустился на 8 место в рейтинге самых богатых людей планеты. В настоящее время его состояние оценивается в 71,4 миллиарда долларов.

Отметим, что еще 31 августа Маск занимал в списке богатейших людей мира 3 место. На какое-то время он смог опередить основателя Facebook Марка Цукерберга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом.