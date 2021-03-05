Российский посол ответил на претензии США по правам человека

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов прокомментировал претензии к РФ по правам человека во время выступления в дискуссионном клубе «Космос-клаб».

Российский представитель подчеркнул, что Москва отвергает все американские претензии и считает их «особенно неприемлемыми». «Ни у кого нет права учить нас, как жить», — добавил Антонов. Напомним, что его высказывание относится к обвинению России в применении химического оружия и отравлении оппозиционера Алексея Навального, выдвинутому США.

Посол объяснил, что Америка не предоставляет ни объяснений, ни доказательств столь резонансным заявлениям, но активно вводит новые антироссийские санкции. Призывы к освобождению Навального Антонов также назвал «вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Великобритания и США, по данным Bloomberg, готовятся ввести новые санкции против России.