Великобритания и США готовы ввести дополнительные санкции против России

Великобритания и Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных антироссийских санкций, обвиняя Россию в использовании химического оружия.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, власти двух стран рассматривают разные варианты экономических ограничений, включат персональные меры в отношении бизнесменов и связанные с суверенным долгом РФ рестрикции.

Лондон намерен побудить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) оказывать давление на Москву. В ближайшие недели власти Соединенного Королевства будут обсуждать с союзниками в Европе вопрос введения санкций против России.

Штаты в свою очередь собираются ввести масштабный пакет санкций, если Кремль не согласится на предоставление гарантий на то, что власти РФ откажутся от якобы применения химоружия и не допустят на объекты его предполагаемого хранения инспекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что США поставили России условие для избежания новых санкций.