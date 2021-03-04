США поставили России условие для избежания новых санкций

Государственный департамент США озвучил условие, выполнив которое, Россия может избежать второго потока санкций из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

По словам представителя американского Госдепа, которого цитирует РБК, Москва во избежание новых санкционных мер должна задекларировать и уничтожить «необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением». Кроме того, Россия должна поручиться, что больше не будет использовать данный вид оружия массового поражения.

Напомним, что в начале марта персональные санкции против должностных лиц РФ и отечественных компаний ввели Евросоюз и США. В частности, под ограничения попали глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, начальник СК Александр Бастрыкин, и другие. Также ограничения коснулись 27-го научного центра Минобороны и 13 других организаций, среди которых три немецкие и одна швейцарская.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в санкционном списке оказалось и петербургское химико-аналитическое предприятие «Аналит», являющееся крупным поставщиком аналитического и испытательного оборудования.