Американские санкции из-за Навального «ударили» по химикам Петербурга

"Аналит" планирует в ближайшее время рассказать о дальнейших действиях в сложившейся ситуации. Фото: pixabay

"Аналит" планирует в ближайшее время рассказать о дальнейших действиях в сложившейся ситуации. Фото: pixabay

В список 14 организаций России, Швейцарии и Германии, против которых США ввели санкции из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, оказалась петербургская компания «Аналит», где обучаются и проходят курсы повышения квалификации химики-аналитики со всей России.

В перечне также оказались 27-й Научный центр Минобороны, компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб», а также три немецких и одна швейцарская компания. При этом в «Аналите» оказались удивлены таким стечением обстоятельств, как узнали в АБН, обратившись к представителям фирмы.

Организация является одним из крупнейших отечественных поставщиков аналитического и испытательного оборудования, а также важным партнером ряда ведущих производителей химического оборудования. Компания, основанная Ильей Гринштейном, существует с 1992 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые антироссийские санкции из-за Навального ввел также Евросоюз.