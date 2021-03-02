СМИ: Евросоюз ввел новые персональные санкции против России из-за ситуации с Навальным

В Кремле считают, что санкционная политика Евросоюза не достигает своей цели. Фото: pixabay

В Кремле считают, что санкционная политика Евросоюза не достигает своей цели. Фото: pixabay

Европейский союз ввел новые персональные санкции против Российской Федерации из-за ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом во вторник, 2 марта, ссылаясь на телеканал N24, пишет агентство DPA. По данным СМИ, в новом санкционном перечне оказались генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСИН Александр Калашников.

В Кремле при этом на санкции реагируют спокойно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что данная политика Евросоюза не достигает цели. Напомним, что 2 февраля 2021 года оппозиционеру Алексею Навальному заменили три года условного срока по делу «Ив Роше» на реальный из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оппозиционера этапировали в колонию во Владимирской области.