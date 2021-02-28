Стало известно, куда увезли Навального из Москвы

Стало известно, куда увезли Навального из Москвы
Блогер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

Оппозиционер сейчас находится в колонии во Владимирской области – и это точно.

Оппозиционера Алексея Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, но пока непонятно, в какую именно. Об этом сегодня, 28 февраля, пишет РИА Новости, ссылаясь на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

Он отметил, что блогера действительно этапировали из спецблока московского СИЗО-1 «Матросская тишина» в исправительную колонию во Владимирской области. Таких учреждений там два: № 2 в городе Покров и № 5 во Владимире.

Для начала Навального предстоит пройти карантин и сдать анализы. После этого его распределят в отряд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что этапирование Навального официально подтвердил директор ФСИН. Политику пообещали приемлемые условия в месте отбывания срока. Отмечается, что в тюрьме он сможет по желанию заниматься производственной деятельностью.

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