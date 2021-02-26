Этапирование Навального официально подтвердил директор ФСИН

Этапирование Навального официально подтвердил директор ФСИН
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Оппозиционер Алексей Навальный отправится в колонию для отбывания наказания по делу «Ив Роше». Этапирование подтвердил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Об этом стало известно в пятницу, 26 февраля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФСИН, здоровью и безопасности Навального ничего не угрожает. Политику пообещали приемлемые условия в месте отбывания срока. Отмечается, что в тюрьме он сможет по желанию заниматься производственной деятельностью.

Напомним, что накануне стало известно об отправке Навального в колонию из СИЗО №1 «Матросская Тишина». Об этом сообщили адвокаты осужденного. Однако, они добавили, что не знают куда именно отправят их клиента.

Алексей Навальный проведет в тюрьме 2,5 года по решению Симоновского суда Москвы. По ходатайству ФСИН, 2 февраля, политику заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Навальный заплатит уголовный штраф по делу о клевете на ветерана.

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