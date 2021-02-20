Навальный заплатит уголовный штраф по делу о клевете на ветерана

В субботу, 20 февраля, суд, наконец, вынес приговор по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко. Процесс растянулся на несколько заседаний. Суд признал Навального виновным и наказал его уголовным штрафом.

По решению суда, блогер должен будет выплатить штраф в размере 850 тыс. рублей.

Суд пришел к выводу, что потерпевший по делу о клевете ветеран Игнат Артеменко давал показания «самостоятельно, осознанно и добровольно»

Отметим, что прокурор Екатерина Фролова настаивала на том, чтобы Навального оштрафовали за клевету на ветерана в 950 тысяч рублей. Кроме того, по совокупности совершенных им преступлений она просила суд отправить Навального в колонию общего режима на 3,5 года.

Навальный свою вину признавать отказался. Сам ветеран потребовал от оппозиционера извинений.

Напомним, уголовное дело по статье «Клевета» в отношении Навального возбудили после того, как летом прошлого года в его Telegram-канале и странице Twitter появился ролик с ветераном Игнатом Артеменко и комментарием к нему. Ветеран высказывался в поддержку изменений в Конституцию страны. Оппозиционер дал видеоролику в комментарии не самую лестную оценку. Следствие посчитало, что таким образом он опорочил честь и достоинство ветерана.

В здании Бабушкинского суда в Москве 20 февраля проходили два заседания, участие в которых принимал Алексей Навальный.

В ходе первого заседания суд рассмотрел апелляцию Алексея Навального по делу «Ив Роше». Он просил отменить решение о замене его условного срока на реальный. Оппозиционер настаивал на том, что его срок вышел в конце прошлого года, решение же уд вынес в январе.

Суд посчитал прошлое решение законным, но изменил его – учли срок нахождения Навального под домашним арестом с 30 декабря 2014-го года по 18 февраля 2015-го года. Изначально предполагалось, что оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Приговор пересмотрели до 2,5 лет.