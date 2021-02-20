Навальный заплатит уголовный штраф по делу о клевете на ветерана

Навальный заплатит уголовный штраф по делу о клевете на ветерана
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В субботу, 20 февраля, суд, наконец, вынес приговор по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко. Процесс растянулся на несколько заседаний. Суд признал Навального виновным и наказал его уголовным штрафом.

По решению суда, блогер должен будет выплатить штраф в размере 850 тыс. рублей.

Суд пришел к выводу, что потерпевший по делу о клевете ветеран Игнат Артеменко давал показания «самостоятельно, осознанно и добровольно»

Отметим, что прокурор Екатерина Фролова настаивала на том, чтобы Навального оштрафовали за клевету на ветерана в 950 тысяч рублей. Кроме того, по совокупности совершенных им преступлений она просила суд отправить Навального в колонию общего режима на 3,5 года.

Навальный свою вину признавать отказался. Сам ветеран потребовал от оппозиционера извинений.

Напомним, уголовное дело по статье «Клевета» в отношении Навального возбудили после того, как летом прошлого года в его Telegram-канале и странице Twitter появился ролик с ветераном Игнатом Артеменко и комментарием к нему. Ветеран высказывался в поддержку изменений в Конституцию страны. Оппозиционер дал видеоролику в комментарии не самую лестную оценку. Следствие посчитало, что таким образом он опорочил честь и достоинство ветерана.

В здании Бабушкинского суда в Москве 20 февраля проходили два заседания, участие в которых принимал Алексей Навальный.

В ходе первого заседания суд рассмотрел апелляцию Алексея Навального по делу «Ив Роше». Он просил отменить решение о замене его условного срока на реальный. Оппозиционер настаивал на том, что его срок вышел в конце прошлого года, решение же уд вынес в январе.

Суд посчитал прошлое решение законным, но изменил его – учли срок нахождения Навального под домашним арестом с 30 декабря 2014-го года по 18 февраля 2015-го года. Изначально предполагалось, что оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Приговор пересмотрели до 2,5 лет.

алексей навальный ветеран клевета Россия суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Клуб «Космонавт» заплатит 200 тысяч рублей за нарушение COVID ограничений
СК проверит высказывания Навального в суде на оскорбления
Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде в ночь на 21 февраля
Навальный заплатит уголовный штраф по делу о клевете на ветерана
Наркоман изнасиловал 76-летнюю пенсионерку в открытом поле в Ленобласти
«Зенит» проиграл «Арсеналу» в 1/8 финала Кубка России ...
У мусорного бака в Луге нашли тело младенца
Дзюба проводит свой 200-й матч за «Зенит»