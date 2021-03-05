В Петербурге задержали банду мошенников, продававших пенсионерам «пустышки» под видом лекарств

В Петербурге задержали подозреваемых в продаже пенсионерам «пустышек» под видом дорогостоящих лекарств. Уголовные дела возбудили по факту мошенничества.

По данным следствия, злоумышленники представлялись специалистами известного медцентра. Номера телефонов пожилых горожан они находили в базах данных, «слитых» в Интернет.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и Ленобласти, мошенники убеждали пожилых петербуржцев, что они страдают тяжелыми заболевания, а затем предлагали купить специальные препараты. Вместо чудодейственных средств пенсионерам отдавали чесночное масло в капсулах.

По подозрению в мошенничестве задержаны трое местных жителей в возрасте от 24 до 29 лет. Пока установлена их причастность к двум преступлениям. Их жертвами стали 81-летняя жительница дома по Краснопутиловской улице и 77-летняя горожанка, проживающая в одном из домов по улице Маринеско. Общий ущерб составил 192 тыс. рублей.

Троицу заключили под стражу. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские росгвардейцы помогли полиции Москвы задержать мошенников, продающих БАДы.