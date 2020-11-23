Петербургские росгвардейцы помогли полиции Москвы задержать мошенников, продающих БАДы

Петербургские росгвардейцы помогли полиции Москвы задержать мошенников, продающих БАДы
При обыске у преступников обнаружены и изъяты банковские карты, планшеты, флеш-карты, жесткие диски, мобильные телефоны, ноутбуки и записи с базами данных граждан. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники петербургского СОБРа оказали содействие столичной полиции в поимке группы мошенников, продающих БАДы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, жительница Подмосковья обратилась в полицию после того, как мошенники обманным путем заполучили с её счета 850 тысяч рублей. По словам заявительницы, ей позвонили неизвестные и предложили получить компенсацию за купленные ранее биологически активные добавки.

Женщина согласилась, и в ходе беседы злоумышленники заставили её перевести на их банковский счет почти миллион рублей. Задержали преступников в Санкт-Петербурге — ими оказались двое мужчин 28 и 39 лет, один из которых имеет за плечами криминальное прошлое. Разбирательство продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти кассира подозревают в изнасиловании подростка.
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