Кассир в Ленобласти подозревается в изнасиловании подростка

Сотрудники полиции задержали на Ладожском вокзале в Петербурге подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Им оказался 27-летний мужчина по имени «Дилдор».

О произошедшем сообщил дед девочки. Как стало известно gazeta.spb.ru, в сентябре 71-летний житель Всеволожска обратился в полицию и рассказал, что 24 августа в поселке Романовка мужчина совершил действия сексуального характера в отношении его 16-летней внучки.

Подозреваемый задержан. Им оказался житель Романовки, он работает кассиром в одной из сетей продовольственных магазинов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратился 55-летний неработающий мужчина. Он рассказал, что 7 ноября малознакомый по имени «Мухаммед» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 16-летней дочери.