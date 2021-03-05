Грузовик прилег на бок, задев три машины на Октябрьской набережной

В Невском районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием «перевертыша». К месту столкновения прибыла скорая помощь.

Авария случилась в пятницу, 5 марта, на Октябрьской набережной, неподалеку от пересечения с проспектом Большевиков. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, опрокинулся грузовик ISUZU, задев при этом еще три легковых автомобиля. На месте работает скорая, но о пострадавших не сообщается.

Движение на участке оказалось затруднено. Затор копится в обе стороны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росгвардия протаранила легковушку на пересечении Загребского и Ярослава Гашека.