Росгвардия протаранила легковушку на пересечении Загребского и Ярослава Гашека

Росгвардия протаранила легковушку на пересечении Загребского и Ярослава Гашека
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием автомобиля Росгвардии. На месте полиция.

Дорожный инцидент случился сегодня, 5 марта, на пересечении Загребского бульвара и улицы Ярослава Гашека. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, автомобиль ведомства протаранил Chevrolet. Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, по данному факту проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два автомобиля вылетели на тротуар на площади Льва Толстого.

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