Два автомобиля вылетели на тротуар на площади Льва Толстого

В Петроградском районе Петербурга рано утром произошло серьезное ДТП. Машины вылетели на тротуар.

Авария случилась сегодня, 5 марта, на площади Льва Толстого. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. От удара обе машины вынесло на тротуар, а одна из них врезалась в стену дома. Машины заметно пострадали.

Информация о состоянии водителей выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на внешнем кольце КАД произошло ДТП с участием семи машин.