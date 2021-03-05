Два автомобиля вылетели на тротуар на площади Льва Толстого

Два автомобиля вылетели на тротуар на площади Льва Толстого
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петроградском районе Петербурга рано утром произошло серьезное ДТП. Машины вылетели на тротуар.

Авария случилась сегодня, 5 марта, на площади Льва Толстого. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. От удара обе машины вынесло на тротуар, а одна из них врезалась в стену дома. Машины заметно пострадали.

Передняя часть машины превратилась в груду металла. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Информация о состоянии водителей выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на внешнем кольце КАД произошло ДТП с участием семи машин.

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Два автомобиля вылетели на тротуар на площади Льва Толстого
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