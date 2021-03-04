На внешнем кольце КАД произошло ДТП с участием семи машин

На внешнем кольце КАД произошло ДТП с участием семи машин
ДТП произошло на 92-м километре внешнего кольца. Кадр видео vk.com/spb_today

Утром 4 марта на внешней стороне КАД произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, в аварию попали не менее семи машин.

На место происшествия приехали экстренные службы.

«Массовое ДТП на 92 км внешней стороны КАД от Ропшинского шоссе. Постаралась около 7 машин. Службы все на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Кольцевой автодороге на юге Петербурга произошла автомобильная авария с участием пяти машин. Петербуржцы обвиняют во всем неудобную систему съездов.

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