В Кронштадте полицейские спешили на вызов и попали в ДТП с автобусом

В пятницу, 5 марта, в Кронштадте произошло ДТП с участием полицейской машины и автобуса.

«На Кронштадтском шоссе, сотрудники ППС догнали 101 автобус, службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В полицию поступило сообщение от врачей, которым потребовалась помощь в усмирении буйного пациента в коммуналке в доме 28 по Кронштадскому шоссе. На место выехал патрульный автомобиль с мигалками, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На Кронштадтском шоссе, 8 полицейские пытались объехать пробку и выехали на встречную полосу. В этот момент из-за автобуса неожиданно выскочила 11-летняя девочка. Водитель резко повернул и врезался в стоящий на остановке автобус. Девочку задело по касательной, ее увезли в больницу в удовлетворительном состоянии. Кроме того, пострадал один сотрудник полиции, он получил травму головы. В автобусе никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Кольцевой автодороге на юге Петербурга произошла автомобильная авария с участием пяти машин. Петербуржцы обвиняют во всем неудобную систему съездов.