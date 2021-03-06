Спад второй волны COVID в Петербурге проходит «медленно и нестабильно»

Пока объем и темпы вакцинации еще недостаточны для формирования в Петербурге надежной иммунной популяционной прослойки. Фото: Комздрав

Пока объем и темпы вакцинации еще недостаточны для формирования в Петербурге надежной иммунной популяционной прослойки. Фото: Комздрав

В Петербурге продолжается тренд на снижение второй волны коронавируса. Однако этот процесс идет «медленно и нестабильно».

В числе активных больных COVID-19 стала выше доля стационарных пациентов. Количество тех, кто проходит лечение на дому, напротив, снизилось за неделю на 18%.

В координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией напомнили, что «единственным надежным способом не допустить нового роста заболеваемости остается массовая вакцинация».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 13% выросло число выздоровлений ковид-пациентов. А количество вновь зараженных снизилось почти на 2%.