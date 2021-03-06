Россиян предупредили об опасности попасть к хирургу из-за переедания

Россиян предупредили об опасности попасть к хирургу из-за переедания
Иногда для уменьшения объема желудка прибегают к хирургической операции. Фото: pixabay

Переедание может грозить проблемами со здоровьем, которые сможет исправить только хирург. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Специалист напомнила, что человек чувствует насыщение только спустя 20 минут после приема пищи. Если до этого момента съесть больше, чем нужно, то начинается переедание, что может привести к растягиванию желудка.

Врач рассказала в интервью радио Sputnik, что страдающим от переедания может помочь частое и дробное питание. Необходимо употреблять небольшие порции высококалорийной еды. Спустя некоторое время объем желудка нормализуется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем грозит превышение уровня соли в рационе россиян.

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