Диетолог рассказал, чем грозит превышение уровня соли в рационе россиян

Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица. Фото: pixabay.com

Чтобы снизить потребление соли на 20 процентов, следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица. Фото: pixabay.com

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, что превышение ежедневной нормы соли может привести к проблемам со здоровьем.

Он отметил, что люди нарушают эту норму даже чаще, чем по калориям. Дело в том, что соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса в полуфабрикаты.

Превышение уровня соли значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний, рассказал диетолог в интервью радио Sputnik.

Он призвал внимательно изучать количество соли в составе продуктов, чтобы снизить ее потребление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог Римма Мойсенко объяснила, что в некоторых случаях фрукты могут быть вредны для организма и привести к тяжелым последствиям вплоть до сахарного диабета.