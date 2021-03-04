Диетолог рассказал, чем грозит превышение уровня соли в рационе россиян

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, что превышение ежедневной нормы соли может привести к проблемам со здоровьем.
Он отметил, что люди нарушают эту норму даже чаще, чем по калориям. Дело в том, что соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса в полуфабрикаты.
Превышение уровня соли значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний, рассказал диетолог в интервью радио Sputnik.
Он призвал внимательно изучать количество соли в составе продуктов, чтобы снизить ее потребление.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог Римма Мойсенко объяснила, что в некоторых случаях фрукты могут быть вредны для организма и привести к тяжелым последствиям вплоть до сахарного диабета.